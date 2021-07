Laylow réalise le deuxième meilleur démarrage de 2021 avec son nouvel album

Avec son deuxième album solo, Laylow confirme et transforme l'essai.

Voilà aujourd'hui 3 jours que le plus bionique de tous les rappeurs français nous a dévoilé son album intitulé L'étrange Histoire de Mr . Anderson. Dès sa sortie, les fans de la musique de Laylow se sont jettés sur ce second album solo, les premiers chiffres de mid - week ( mi - semaine ) sont impressionnants !

20 343 ventes en 3 jours !

Selon une information repérée par le média spécialisé Midi/Minuit sur Twitter, le rappeur de Toulouse aurait déjà vendu 20 343 équivalents streams de ses étranges histoires . Ce score impressionnant le place juste derrière SCH au classement des meilleurs lancements d'albums en 2021 . Ce dernier avait affolé les compteurs au moment de la sortie de JVLIVS II et avait vendu plus de 80 000 exemplaires de l'album à la fin de la première semaine d'exploitation, Laylow est donc bien lancé pour effectuer un aussi joli score !

Laylow transforme l'essai

En dévoilant ce second album ce 16 juillet 2021, Laylow a réussi à surprendre son public avec un projet aussi réussi que l'excellent TRINITY ( _février 2020 ) . Ces chiffres viennent confirmer la place de Laylow au sommet du rap français . Bien accompagné sur ce projet, il s'est même fait plaisir en dédicaçant le légendaire 50 Cent et son hymne culte _Window Shopper sur deux titres du même nom présents sur l'album . L'un d'entre eux est même enregistré en collab' avec Hamza, que demander de plus ? !