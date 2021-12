Laylow, Nekfeu, Damso... le Top 10 des morceaux les plus cités en bio Tinder

Tinder a dévoilé les morceaux les plus utilisés en bio.

par Team Mouv'

Tinder continue de cartonner, et les rappeurs français sont ultra présents sur l'appli. Ils ne sont pas là pour faire des rencontres, mais ils sont utilisés par les utilisateurs avec la fonction "choisir votre chanson culte". Il s'agit en fait d'une chanson sélectionnée par l'utilisateur qui sera affichée sur son profil. Ainsi, les matchs qui ont les mêmes goûts musicaux peuvent échanger sur ce sujet qu'ils partagent.

Le rap français pour draguer

Et le morceau qui a le plus été utilisé par les futurs amoureux sur Tinder en France, c'est Spécial de Laylow, featuring Nekfeu et Foushée. Il se classe à la première position des titres les plus cités dans les bios sur l'appli.

À la deuxième position on retrouve un autre gros tube rap de l'année 2021 : Morose de Damso, extrait de QALF Infinity. On retrouve ensuite Lil Nas X, The Kid LAROI, mais aussi Drake et une seconde fois Laylow avec IVERSON.

