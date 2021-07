Laylow : les grosses ventes de son album en 2 semaines !

En seulement deux semaines, l'album de Laylow continue de réaliser des ventes impressionnantes.

Personne ne l'attendait à ce niveau : Laylow a clairement effectué la sortie la plus importante de l'été, et peut - être bien une des plus importantes de l'année .

Avec son album L'étrange histoire de Mr . Anderson, le rappeur réalise des chiffres commerciaux du niveau des plus gros mastodontes du rap français .

Presque disque d'or en deux semaines

En un week - end, Laylow réalisait le 4ème meilleur démarrage Spotify Monde du week - end . En une semaine, l'opus entrait à la première position du Top Albums, en s'écoulant à 34 446 équivalents ventes. Et après deux semaines, les chiffres viennent de tomber et il atteint 44 264 équivalents avec plus de 9818 ventes sur la deuxième semaine, comme l'informe le SNEP .

