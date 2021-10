Laylow et Zed : un featuring en approche ?

Les rappeurs Laylow et Zed ont été aperçus en studio ensemble.

On ne s'attendait pas forcement à cette association et c'est certainement pour cette raison qu'elle nous donne encore plus l'eau à la bouche .

Banger en approche

Dans une story postée ce mercredi 20 octobre par Nabil Adimi, producteur et manager de Laylow et Wit . , on aperçoit Zed et Jey ensemble en studio . Et alors que les deux rappeurs se montrent assez proches et semblent en pleine réflexion artistique, on se demande où ira cette collaboration .

Le membre de 13 Block ne devrait pas tarder à sortir son premier projet solo, c'est en tout cas fort probable si l'on en suit ses derniers mooves . En effet ce dernier a signé cette année sur le label de Maes (Les Derniers Salopards) et a teasé un featuring avec Nekfeu et un possible futut hit avec Booba .

De son coté Laylow a sorti son album L'Étrange Histoire de Mr . Anderson le 16 juillet dernier . Quand on connait le personnage on se doute qu'il prévoit une réédition, cependant on se rappelle que début 2020 le rappeur de Toulouse avait teasé Digitalova 2. Une rumeur qui s'est un peu affaiblie depuis la sortie de son dernier projet mais qui risque de reprendre du poil de la bête .

Alors prochain titre du futur projet de Zed ou titre sur l'éventuel Digitalova 2 ? Pour l'instant rien n'a été officialisé mais nul doute que cette association va faire un carton !