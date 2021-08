Laylow et Nekfeu sont bons pour l'asile dans le clip "Spécial" feat Fousheé

Le morceau "Spécial" de Laylow feat Nekfeu a enfin son clip !

par Team Mouv'

On comprend mieux pourquoi Nekfeu avait été aperçu sur un tournage de clip fin juillet . . . Disponible depuis le 16 juillet 2021, L'Etrange histoire de Mr . Anderson n'a pas fini de faire voyager les auditeurs de rap français . Pour écrire une nouvelle page de cette aventure, Laylow vient tout juste de dévoiler le clip de son titre Spécial feat Nekfeu, avec lequel il partage l'écran .

Le Fennec à fait le déplacement !

Sans surprise, Laylow a vu les choses en grands pour le visuel de son featuring avec Nekfeu. Avec ce nouvel album, le rappeur parisien est monté d'un cran dans la qualité de ses réalisations audio - visuelles . . . en annonçant le projet via un magnifique court - métrage par exemple ! On notera également la présence de Fousheé qui intervient dans le clip . Pour le visuel de Spécial, Laylow et Feu ont décidé de travailler avec Osman Mercan qui était déjà aux manettes pour le court métrage . Alors forcément, le résultat est bluffant :

Une suite au scénario ?

Dans ce clip de 3 minutes et 38 secondes, on aperçoit Nekfeu, Laylow et Fousheé d'abord séparément . Chacun des artistes apparaissent en proie à la folie et aux bouffées violentes . Ces délires les conduiront tous les trois directement à l'asile puisque le visuel se termine sur une séquence dans laquelle les 3 artistes apparaissent camisolés face à un bureau sombre . . . une fin qui appelle une suite ? Il est permis de rêver .