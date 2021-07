Laylow donne des instructions pour l'écoute de son nouvel album : "pas de lecture aléatoire"

Pour son deuxième album, Laylow a tenu à dévoiler quelques consignes avant sa sortie.

À l'approche de la sortie de son prochain album intitulé L’Étrange Histoire de Mr . Anderson, prévue pour ce vendredi 16 juillet, Laylow continue de teaser son deuxième album studio très attendu . Après avoir dévoilé un premier teaser visuel très réussi pour présenter son deuxième projet, le rappeur toulousain ne se prive pas pour balancer des infos et faire plaisir à ses fans dans l'attente .

Des infos et des consignes

Si d'habitude les artistes se contentent d'annoncer le nom, la date et la tracklist d'un projet futur, il est très rare que ces derniers proposent également des consignes comme c'est le cas ici de Laylow . Visiblement méticuleux et soucieux pour ce nouveau projet, l'interprète de Megatron, s'est exprimé il y a quelques heures sur ses réseaux : une première fois pour remercier ses fans d'avoir précommandé l'album, puis passe sur une note plus sérieuse .

Sur un ton plus formel, Laylow rappelle à ses fans que malgré que ce soit l'été, il faut rester concentré : son album ne sera pas "un album de love" mais "un album personnel" et ne s'écoute pas en "lecture aléatoire". Il ajoute également que "c'est un deuxième album oui, mais je n'ai pas essayé de parler à tout le monde . . . j'ai voulu parler à ceux qui ont des rêves, qui se sentent bloqués dans le tunnel et qui peinent à voir la lumière au fond . "

Des directives qui montrent à quel point Laylow est perfectionniste et c'est rafraichissant de voir un artiste mettre autant de cœur dans ses projets : découverte de L’Étrange Histoire de Mr . Anderson dans quelques heures .