Laylow dévoile son premier court-métrage "L'Etrange Histoire de Mr. Anderson"

Laylow est de retour avec un nouveau projet, un film de sa création : découverte.

Rappeur hyper talentueux qu'on ne présente plus, Laylow sait faire preuve de créativité et va toujours là où on ne l'attend pas . Egalement considéré comme un ovni dans le milieu du rap game français, il se démarque par son univers rétro - futuriste qui apporte un vent de fraicheur dans un milieu parfois homogène .

Premier pas dans le 7e art

Artiste atypique, Laylow dévoile aujourd'hui une nouvelle facette de ses talents : le cinéma . Le rappeur toulousain présente un court - métrage de sa création intitulé L'Etrange Histoire de Mr . Anderson, un récit initiatique sur l’importance de croire en soi et son destin . De ne pas céder aux pressions de son entourage et de se fier au caractère unique de chacun . Dans le film, Laylow tient un dialogue ambivalent avec Mr . Anderson, son alter ego créatif dont on comprend qu’il guide ses décisions depuis son plus jeune âge . Le film est entièrement produit, écrit et réalisé par Laylow et son équipe . On y retrouve Osman Mercan à la réalisation et Makina, la toute nouvelle société de Laylow à la production .

La vraie vie, c’est prendre des risques .

Cette manière totalement indépendante, presque artisanale de construire des œuvres ambitieuses, en particulier dans un contexte rap, s’inscrit dans la continuité du parcours de Laylow et vient confirmer la morale du film, résumée ici par Mr . Anderson : ne laissez personne vous éloigner de vos rêves.