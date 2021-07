Laylow lâche son deuxième album solo feat Nekfeu, Damso, Alpha Wann...

Laylow vient de délivrer son deuxième album solo "L’Étrange histoire de Mr. Anderson".

par Team Mouv'

Propulsé au rang de rappeur préféré de ton rappeur préféré, depuis plusieurs mois, Laylow est de retour avec son univers si singulier pour un tournant dans sa carrière : son deuxième album solo intitulé L’Étrange histoire de Mr . Anderson .

Bienvenue dans son monde

Très attendu, ce projet avait été teasé de la meilleure des manières avec d'abord un court - métrage assez incroyable pour nous faire rentrer dans son monde, puis un clip de haut standing financé par Nike et tourné au Mexique avec Alpha Wann et wit . Ce vendredi 16 juillet, c'est donc le projet qui débarque dans nos oreilles avec pas moins de 20 titres et des jolis featurings Damso, Nekfeu, Hamza, Alpha Wann et Wit, Fousheé et le britannique slowthai . Et surtout n'oubliez pas les consignes du rappeur toulousain : pas de lecture aléatoire bien sûr .

Ce nouvel album fait donc suite à l'ovni Trinity sorti le 28 février 2020, qui avait marqué le rap français avec des morceaux uniques .