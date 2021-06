Laylow dévoile la date et l'énorme casting de son nouvel album feat Nekfeu, Damso...

Laylow vient de dévoiler les grosses infos de son nouvel album.

Dans la famille des rappeurs les plus respectés et côtés du game, Laylow compte bien continuer sa folle ascension avec son deuxième album studio L’Étrange Histoire de Mr . Anderson, qui est en approche .

Ovni en approche !

Après un vrai teasing accompagné surtout d'un court métrage de haut standing et d'un gros clip avec Alpha Wann et Wit tourné au Mexique, le rappeur originaire de Toulouse passe la deuxième et dévoile les infos importantes concernant ce projet . Il y a quelques jours, il avait annoncé sur ses réseaux que l'album était prêt : mixage, mastering . . . Ce mercredi 30 juin, il a supprimé tous ses posts Instagram pour annoncer la date : le 16 juillet prochain, la cover ainsi que la tracklist avec des invités assez dingues : Damso Nekfeu Hamza Slowthai Alpha Wann, Wit et Foushée . Voilà, ça pose les bases ce casting avec un total de 20 titres .

Cet album fait suite au premier album de Laylow Trinity sorti en février 2020 et pourra sans doute le placer encore plus haut dans le rap français actuel .

Rendez - vous le 16 juillet !