Laylow déjà de retour en studio !

Bonne nouvelle, Laylow est de retour en studio.

par Team Mouv'

Laylow a décidé d'enchaîner. Après avoir annoncé une date unique à l'Accor Arena (anciennement Bercy) sold-out en moins d'une journée, le rappeur enclenche déjà la deuxième vitesse.

Cette nuit, il a été aperçu en studio, avec ses proches, Ikaz Boi et SHAZ', comme on peut le voir dans les storys des deux producteurs. Pour l'instant évidemment, on ne sait pas ce qu'il nous prépare exactement, mais une chose est sûre, Laylow pense déjà à la suite.

Laylow dans la story de SHAZ

Après deux albums plébiscités par la critique, Trinity et L'étrange Histoire de Mr. Anderson, la suite de la discographie du rappeur de 28 ans s'annonce incroyable. On a hâte d'en savoir plus.