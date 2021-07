Laylow dédicace 50 Cent avec deux dingueries "Window Shopper" à sa sauce

Laylow qui reprend du 50 Cent à sa façon, c'est forcément un délire.

par Team Mouv'

Sans doute un grand fan de 50 Cent, comme beaucoup de bousillés du rap de sa génération ( 1993 ) , Laylow lui fait une très belle dédicace avec deux titres Window Shopper dans son nouvel album L’Étrange Histoire de Mr . Anderson .

50 Cent, une référence incontournable

C'est donc avec le Sauce God Hamza, que le rappeur toulousain a voulu faire sa version Window Shopper en référence au classique du leader de G - Unit, sorti le 6 décembre 2005 sur la bande originale du film Get RIch or Die Tryin . Comme il a voulu faire ça bien, il a carrément fait deux parties et dès l'intro du premier morceau, on comprend l'hommage/dédicace à Fifty : "2 - 0 - 0 - 5, j'matte le clip de Fifty, j'ai même pas 50 balles, je me sens window shopper ( lèche vitrines ) ." La deuxième partie sample carrément un extrait de l'instrumentale du morceau original avec les deux rappeurs qui chantonnent : "Window Shoppin sur la croisette__", en référence évidemment au clip luxueux Curtis et sa clique .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Des références qui ont fait plaisir aux twittos, qui ont survalidé les deux morceaux :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix