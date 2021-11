Laylow décroche un nouveau single d’or avec "Spécial" feat Nekfeu et Fousheé

Laylow obtient son deuxième single d’or avec "Spécial" en collaboration avec Nekfeu et Fousheé.

par Team Mouv'

Laylow enchaine les certifications. Après avoir obtenu un disque de platine dans la même semaine pour Trinityet L' Étrange Histoire de Mr . Anderson, l'auteur de STUNTMEN vient de voir l'un des titres phares de son dernier album être certifié single d'or .

Laylow enchaîne

SPECIAL, l'un des deux titres clipés de L'Étrange Histoire de Mr . Anderson, en featuring avec Nekfeu et la chanteuse new - yorkaise Fousheé, devient donc le deuxième single d'or de Laylow. En effet, plus tôt au mois de novembre le rappeur originaire de Toulouse s'était vu distribué la même certification pour le titre R9R - LINE en collaboration avec Damso.

Avec SPECIAL, Laylow avait offert un magnifique morceau mélancolique dans lequel il faisait l'apologie de l'originalité et du fait d'être fier de sa singularité dans un monde où il est souvent difficile d'être accepté avec ses différences . Un titre qui, d'après cette certification, semble donc avoir parlé à beaucoup d'auditeurs qui se sont reconnus dans les paroles du rappeur .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une récompense méritée pour ce titre qui représente assez bien le ton général de l'album et correspond parfaitement au message transmis par le projet .