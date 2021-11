Laylow décroche le premier disque de platine de sa carrière avec l'album "L'étrange histoire de Mr. Anderson".

Laylow continue d’exploser les compteurs avec son album "L’étrange histoire de Mr . Anderson" . Sorti le vendredi 9 juillet 2021, Laylow est incontestablement l’un des rappeurs français avec un des univers les plus original . Le rappeur décroche son premier disque de platine avec ce dernier album .

Un album hors - normes qui se démarque

Après avoir sorti l’un des albums les plus acclamés de 2020 et décroché ensuite son premier disque d’or pour "Trinity", Jey nous embarque dans un monde moins fictif et futuriste pour "l'étrange histoire de Mr . Anderson" .

On sent dans cet album, une approche très personnelle du rappeur, d'ailleurs Mr . Anderson fait référence à "son deuxième moi" .

Ce projet a été très bien été accueilli par le grand public . Laylow a alors réussi son album et les chiffres le montrent puisque 3 semaines après sa sortie, le projet était déjà certifié disque d’or avec plus de 50 000 exemplaires vendus . Aujourd’hui, Laylow a prouvé sa place dans le rap français avec son univers et son style avec la certification de disque de platine de cet album .

Toujours dans ce projet, il a également vu son single en feat avec Damso, certifié single d'or, qui est aussi le premier de sa carrière .