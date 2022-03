Laylow : après ses deux Bercy, ses ventes remontent

Laylow est remonté dans le Top 10 des meilleures ventes de la semaine depuis ses deux concerts à l'Accor Arena.

par Team Mouv'

Laylow était sans aucun doute le rappeur le plus hype de ce début de mois de mars. Après avoir donné deux dates sold-out à l'Accor Arena, le phénomène Laylow n'est pas redescendu. En témoignent les ventes réalisées cette semaine, quelques jours après avoir enflammé Bercy.

Comme l'indique le SNEP, l'auteur de L'étrange Histoire de Mr Anderson a fait un bond dans le classement des meilleures ventes de la semaine à la 9ème place avec son dernier album. En effet, le rappeur a écoulé 4 118 exemplaires de son album, uniquement grâce à la hype de ses deux shows.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et plus encore, comme l'indique Interlude, dix titres du rappeur sont revenus dans le Top 200 de Spotify ces derniers jours. C'est notamment le cas de Spécial avec Nekfeu, R9R-Line avec Damso, Maladresse et Vent de l’est, tous deux sortis en 2017, ou encore 10′ dévoilé en 2016. Impressionnant.