Laylow annonce un concert unique à l'Accor Arena à Paris

Laylow passe la vitesse supérieure et annonce un concert à l'Accor Arena en 2022.

par Team Mouv'

Laylow est inarrêtable : après le succès de L'étrange Histoire de Mr. Anderson, il annonce une date unique à l'Accor Arena, anciennement Bercy, le 11 mars 2022.

Laylow en concert unique à Bercy

Avec ce concert, Laylow compte donner vie à ses deux albums concepts, Trinity et L'étrange Histoire de Mr. Anderson sur scène. Comme on peut le lire sur le site officiel de L'Accor Arena, le show s'annonce incroyable : "Laylow tient à confirmer une nouvelle fois sa réputation d’artiste total en proposant sur la scène de Bercy un spectacle monumental, qui reprend les éléments scéniques et visuels de ses deux albums."

Après la salle de concert qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux et sur son site. Laylow l'a annoncé également à sa communauté avec une vidéo, en précisant qu'il s'agira d'un concert unique. Une seule date en France donc. Les préventes sont déjà disponibles.

