Laylow a partagé un nouvel extrait inédit

Sur Instagram, un extrait inédit de Laylow a été dévoilé par un de ses collaborateurs.

par Team Mouv'

On pourrait bien avoir droit à du Laylow en 2022 : sur les réseaux, un collaborateur de ce dernier a partagé un extrait inédit du rappeur toulousain.

Après une année 2021 au sommet, Laylow pourrait bien vouloir remettre ça. Si l'année dernière a été marquée par le succès de *L'Etrange Histoire de Mr. Anderson, certifié disque de platine, le rappeur de Trinity* ne semble pas en avoir fini avec le rap : un nouvel extrait inédit, dans lequel on l'entend rapper, vient d'être publié sur les réseaux. On y retrouve le flow lancinant de l'artiste sur une prod marquée par des basses lourdes et une mélodie aux accents mystérieux.

Laylow ne compte plus quitter le sommet

On savait que Laylow était probablement en train de bosser sur un nouveau projet : hyperproductif, celui-ci avait annoncé être de retour en studio début décembre, après avoir annoncé une date à l'Accord Arena, sold-out en moins d'une journée. Le rappeur de 28 ans semble avoir faim de nouveaux projets, pour le plus grand plaisir de ses fans, toujours ravis d'entendre un nouveau son de Laylow.

Après Trinity en 2020 et L'Etrange Histoire de Mr Anderson en 2021, Laylow pourrait donc continuer sur sa lancée. Ce qui est sûr, c'est que son talent créatif ne semble avoir que peu de limites : invité récemment sur .RAW Spleen avec Jazzy Bazz, Laylow a encore une fois démontré ses talents de rappeur de la nouvelle génération.

Laylow est donc loin d'en avoir fini avec le rap, et c'est pour notre plus grand bonheur : on a hâte qu'il nous transporte encore une fois dans son univers si particulier.