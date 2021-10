Lary et Leto s'enjaillent dans leur dernier clip "Double L"

Larry et Leto balancent l'enjaillant clip "Double L".

par Team Mouv'

L'un est en plein retour depuis cet été, l'autre vient de dévoiler son album 17%, Larry et Leto dévoile le clip Double L en l'honneur de leur nom respectif .

Un titre qui va faire bouger les têtes

Les deux artistes découpent et entremêlent leurs couplets sur un banger dynamique qui leur scie parfaitement . En plus de partager les couplets Larry et Leto partagent leur quartier . En effet alors qu'au début du clip les deux rappeurs sont posés chacun dans leur tieks, ils se rejoignent assez vite pour collaborer ensemble . Dès lors, on aperçoit une forte connexion entre les deux trappeurs qui se retrouvent chacun l'un chez l'autre : Larry à PSO et Leto à Strasbourg .

Outre une alchimie musicale assez évidente, on remarque que le duo apprécie caller ses meilleurs gestuelles devant la caméra . Ce qui n'est pas très étonnant lorsque l'on connait les deux kickers et leur amour pour les petits pas de danse . Larry et Leto s'amusent donc à chorégraphier leurs mouvements et à transmettre une énergie débordante aux spectateurs . Le clip est une réussite et va, à coup sur, faire bouger la têtes des auditeurs .

On espère maintenant que ce titre nous rapproche du retour de Larry, lui qui n'a pas sorti de projet depuis mars 2020 .