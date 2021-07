Lartiste regrette d'avoir participé au morceau "Grand Paris" avec Médine, Seth Gueko...

Lartiste n'est pas susceptible, au contraire, il a retweeté un post peu flatteur le concernant . Un twitto appuie là où ça fait mal puisque sa publication est censée illustrer la participation de Lartiste sur le titre "Grand Paris" de Médine, un classique des morceaux collaboratifs français . Un post que Lartiste a commenté : "J'aurais jamais dû poser dans ce titre . "

Sa réaction a surpris visiblement, Twitter qui d’habitude est une annexe des portes de l'Enfer, s'est adouci, beaucoup ont pris sa défense en le rassurant mais Lartiste a continué de répondre sur le ton de la discussion, il reconnait lui - même qu'il n’était pas à sa place même si, et il le rappelle, il a été très fier de poser sur le morceau :

C’est vrai ce que je dis . Je n’en avais pas besoin, et la culture non plus ( mon couplet )