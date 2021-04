Larry, Youssoupha, Frenetik... kickent sale dans le nouvel épisode de "Rentre dans le cercle"

La 3ème saison de l'émission de Fianso démarre très fort !

par Team Mouv'

Ça y est, Fianso le magnifique est de retour dans la peau du présentateur le plus ghetto de France pour la 3ème saison de son émission déjà culte : Rentre dans le cercle ! Avec le légendaire DJ Cut Killer, les deux passionnés de peu - ra nous ont concocté un premier épisode de toute beauté avec la participation de quelques uns des meilleurs kickeurs de l'hexagone . Sans surprise, le cercle s'est en - fla - mmé !

Ca rap sec

Pour ce premier épisode, on a eu droit aux freestyles tranchants de Frenetik, Chicaille argenté, Koffi Lossa, Ossem, Youssoupha et le strasbourgeois Larry. Chaque performance musicale est suivie d'une petite interview avec une "personnalité" qui évolue dans l'univers du hip - hop . Comme à chaque émission, Sofiane se donne au maximum pour animer les freestyles et mettre en avant les perfs des artistes qui osent entrer dans son cercle :

L'épisode 2 arrive

Sur Youtube, on peut déjà retrouver le teaser de l'épisode 2 de cette 3ème saison de Rentre dans le Cercle. Et on peut déjà annoncer qu'il sera aussi bouillant que le premier car on devrait y retrouver : Ninho, Soolking, Vald, Heuss L'enfoiré, PLK, Hatik et Bosh ! La Dream Team au complet .

Un hors - série pour la bonne cause le 23 avril

Comme le précise un communiqué de presse, un épisode de Rentre dans le Cercle saison 3 sera spécialement diffusé le 23 avril. Cet épisode unique aura pour décors la scène emblématique de l'Olympia et les rappeur essayeront de récolter un maximum de dons pour la fondation Abbé Pierre. Avec cet épisode hors - série, l'émission se met au service des autres . "En France 4,1 millions de personnes sont mal logées . 300 000 sont des personnes sans domicile fixe ." précise le communiqué .

Sofiane en grande forme !

De son côté, Fianso semble être au top de sa forme ! Il s'est récemment affiché aux côtés de son ami Soolking dans le superbe clip intitulé Nouveaux Parrains dispo depuis février 2021 . Et en début d'année, il avait également organisé une distribution de baskets avec des associations de proximité dans des secteurs défavorisés . Mathieu Kassovtiz s'était d'ailleurs joint à cette belle initiative.