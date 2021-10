Larry se révèle dans son premier album "Petit Prince"

Larry vient de sortir son premier album, "Petit Prince".

par Team Mouv'

Après un teasing discret mais efficace, Larry vient de sortir son premier album, Petit Prince, et grimpe dans la scène rap après la publication de Double L, en feat avec Leto.

En pleine actualité pour sa collaboration avec Leto, Double L, qui a su convaincre le public et les critiques, Larry s'impose en rappeur confirmé en sortant son premier album . Petit Prince, disponible depuis ce 29 octobre sur toutes les plateformes . Après avoir teasé l'album dans un court - métrage mystérieux début octobre, celui - ci vient de le publier, pour le plus grand bonheur de nos oreilles .

Projet lourd et intense

On retrouve sur ce projet le rappeur strasbourgeois en featuring avec Maes et Hamza, en plus de Leto sur Double L, dont le clip compte déjà plus de 3 millions de vues . Dans une ambiance entre poésie et règlements de comptes, l'album, qui compte entre autre Noblabla et Sirène, fait monter la tension et retient nécessairement l'attention . Textes sombres, créativité musicale et prods lourdes sont au rendez - vous dans ce nouveau disque de Larry, qui nous a autant convaincu que ses précédents projets .

Même si Petit Prince est son premier album solo, Larry est déjà bien installé dans le rap game . Avec des millions de vues sur YouTube, ( plus de 20 millions pour Sacoche et 52 millions pour Woin Woin) , le jeune artiste, qui commence à se faire connaître en 2018 via des freestyles, a déjà remporté des certifications grâce à son EP Cité Blanche, paru en 2020 et déjà disque d'or . En 3 ans, Larry a réussi à s'imposer sur la scène rap grâce à ses flows percutants . Avec une cover de Fifou, qui réalise les projets de nombreux piliers du rap, celui - ci vient installer son statut d'artiste confirmé .

Un retour en force pour Larry, dont on n'a sans doute pas fini d'entendre parler . Le rappeur de Strasbourg a soif de succès, et on lui souhaite d'y arriver .