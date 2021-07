Larry joue à domicile dans le clip survolté "Noblabla"

Larry est plus en forme que jamais et joue à domicile dans le clip "Noblabla".

par Team Mouv'

Après avoir fait un strike avec le hit Sirène en juin, Larry revient ce 7 juillet 2021 en dévoilant le clip intitulé Noblabla. Pour le réaliser, le rappeur de Strasbourg a décidé de jouer à domicile sur son terrain favori : sa cité de l'Elsau . Et comme toujours, toute la "cité blanche" est derrière lui !

L'été peut commencer

Avec cette production survoltée, Larry continue d'affiner sa formule si efficace : du rythme, de la gestu et beaucoup d'énergie ! En recherche constante d'efficacité et de mélodie il enchaine rapidement les flows et les refrains bouillants . Une accélération par si, une punchline par là, et l'été peut enfin commencer .

Larry en Y

À l'écran, le rappeur de 23 ans est comme un poisson dans l'eau, dans les rues de sa cité blanche. Epaulé toute une ville, il chill dans les rues de son quartier en rappant son texte teinté d'égotrip et de références sombres . On peut par exemple régulièrement apercevoir Larry accompagné de Béné, son ami et collègue de Gothvm Records. Le rappeur nous envoie un son bourré d'énergie pour nous faire bouger sur des bonnes grosses basses, le clip parfait pour se défouler !

En avril 2021, Larry avait représenté Strasbourg en enflammant le célèbre Cercle de Mr . Fianso et l'an dernier il s'était livré dans le clip introspectif d'Enfant compliqué. On pouvait également le retrouver sur le freestyle du Grand Médine, Grand Paris 2 .