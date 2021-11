Larry et Hamza au volant de gros bolides dans le clip "Petit Prince"

Larry a collaboré avec Hamza pour le premier clip extrait de son album "Petit Prince".

Alors qu'il vient de sortir son premier album, Petit Prince, Larry a partagé un clip pour accompagner Goosebumps, en featuring avec Hamza.

Larry vient enfin de sortir son premier album, et à cette occasion, il a vu les choses en grand pour nous signer un disque travaillé aux petits oignons . Sur la tracklist, on peut retrouver notamment Hamza qui est en featuring avec lui sur Goosebumps. Une chanson que Larry souhaite transformer en tube, et dont le clip vient de sortir .

Dans la vidéo, on retrouve les deux rappeurs dans un univers sulfureux, où la nuit berce leur promenade en voiture de luxe . Ensemble dans les couplets comme les refrains, les deux artistes réussissent à mêler parfaitement leur flow, pour un résultat mélodieux .

Le bon moment pour un featuring

Pour Larry, cette sortie confirme sa place montante sur la scène rap française, après notamment la sortie de Double L en featuring avec Leto, et dont le clip compte déjà plus de 3 millions de vues . Après avoir teasé l'album dans un mystérieux court - métrage début octobre, le rappeur de Sirène a enfin sorti Petit Prince le 29 octobre, et l'album a déjà le succès attendu .

Quant à Hamza, celui - ci a annoncé en projet pour 2022 . Même s'il reste encore beaucoup de lumière à faire à ce sujet, le jeune artiste reste dans l'actualité, par exemple en apparaissant sur la mixtape de Niska, Le Monde est Méchant . Depuis quelques mois, il multiplie les extraits et les apparitions en studio, avec Ponko, Tiakola, Kalash ou encore Damso . On sait donc que le H nous prépare du lourd, et il sait comment nous faire patienter .

Un clip efficace et prenant, qui va sans doute rapidement s'imprimer dans nos mémoires, en même temps que Larry impose sa marque dans le rap game .