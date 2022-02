Landy annonce un feat avec SDM

Ce lundi 31 janvier, Landy a dévoilé sur ses réseaux sociaux un teaser d'un featuring avec SDM intitulé "R.A.S".

par Team Mouv'

Alors que SDM et Landy se sont récemment retrouvés en Martinique, les deux rappeurs se partageront bientôt le morceau R.A.S puisqu'il sera disponible ce 4 février 2022, comme annoncé par le rappeur de Saint-Denis.

R.A.S pour le Dyonisien et le cuisto en chef

Alors que les deux rappeurs ont marqué l'année 2021 avec les sorties de leurs projets solo, SDM et Landy dévoileront dans quelques jours leur collaboration sur le morceau R.A.S.

En effet, Landy dévoilait en avril 2021 son deuxième album solo A-One présentant plusieurs featurings notamment avec Ninho, Koba LaD ou encore Niska. Celui qui a déjà fait sa place sur la scène du rap français ne s'arrêtera pas là et prévoit visiblement de belles choses pour 2022. Récemment, le biker de Saint-Denis a annoncé sur ses réseaux sociaux que son prochain album est terminé à 80%. Et pour le plus grand bonheur de ses fans, le rappeur dévoilera le premier extrait prochianement.

Depuis plusieurs jours déjà, Landy et SDM se sont rejoint sous le soleil de la Martinique et ont même dévoilé sur les réseaux sociaux quelques images du tournage d'un clip en collaboration. Et il ne fallait pas attendre très longtemps pour que celle-ci voit le jour puisque Landy a teasé ce 31 janvier le futur morceau intitulé R.A.S qui sera très probablement accompagné de son clip ce vendredi 4 février.

C'est sur une instru qui fait déjà languir le public que le rappeur du 93 a invité la voix de la nouvelle tête montante du 92. Même si les rappeurs déclarent ne rien avoir à signaler, de notre côté on déclenche le signal d'alarme pour le 4 février prochain.