Lala &ce sortira une comédie musicale

Lala &ce incarnera le rôle principale dans une comédie musicale à sortir en octobre.

par Team Mouv'

La Bourse de Commerce sort une comédie musicale, et a choisi Lala & ce pour l'incarner. La jeune rappeuse tiendra le rôle principal, et les premières images sont éblouissantes.

Après un premier album remarqué, Eveyrthing Tasteful, sorti en janvier 2021, Lala & ce est enfin de retour. La rappeuse et compositrice incarnera le rôle de la Mort, personnage clé dans la comédie musicale Baiser Mortel, qui raconte les déboires amoureux , les désirs et les peurs de son personnage .

Quand la mort descend sur Terre, que reste - t - il à craindre dans le ciel ?

Ambiance brumeuse, lumières tamisées et B . O planante : aux côtés de Lala, cinq autres célébrités française . Ainsi, Jäde, Rad Cartier, Low Jack, Babysolo33 , Le Diouck et divers danseurs entoureront l'artiste sur scène. L'opéra semble profond, langoureux et introspectif . Lala & ce, en personnage de la Mort, veux "goûter à la vie" : un opéra macabre mais riche en émotions et sentiments .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Selon la Bourse de Commerce, le spectacle "brise les barrières entre les disciplines"et il "illustre une réflexion sur le passage d'une image de la mort très occidentale". Novateur, moderne et plein de finesses, il semble plonger le spectateur dans un univers délirant, pour permettre une réelle remise en question .

Si on se fie au casting et au teaser du spectacle, l'opéra devrait être un événement . Il faudra attendre les 18, 19 et 20 octobre pour le voir de nos propres yeux, mais Lala & ce ne nous déçoit rarement .