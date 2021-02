Lala &ce revisite "Show Me Love" et "Sipa" dans une version live à couper le souffle

Une reprise enregistrée en compagnie de musiciens, en direct de La Place Hip Hop à Paris.

par Team Mouv'

Pour le 1er épisode de Live Arrangé, Viceflow a invité Lala & ce à revisiter Show Me Love et Sipa, deux morceaux importants du répertoire de la rappeuse de 27 ans . Avec son premier album Everything Tasteful sorti le 29 janvier 2021, l'artiste avait brisé les codes et dévoilé un rap sensuel et cru . Elle vient de prouver une fois de plus qu'elle sait s'adapter à tous les styles, tant que la musique est bonne !

Le live a été enregistré en direct avec les musiciens de La Place Hip Hop, un centre culturel parisien . Sur les conseils de Viceflow, le vétéran du légendaire Saïan Supa Crew, Lala & ce s'est lancée dans une reprise torride et rythmée de son hit Show Me Love ( à 1:36 ) . Elle a également réinterprété Sipa ( à 8:30 ) dans une version encore plus sombre que l'originale :

Suivre la création

Dans ce 1er épisode, on peut également suivre tout le travail effectué par Viceflow, Lala & ce et les musiciens. Tout le monde s'accorde autour d'un thème et les artistes mettent en commun leurs idées pour créer une nouvelle version inédite . La jeune rappeuse originaire de Lyon s'est prise au jeu et le résultat est très stylé .

Récemment, Lala & ce était invitée de Céline, Pascal Cefran et Fif' dans Mouv' Rap Club pour nous parler d'Everything Tastefull, son premier album .