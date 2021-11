Lala &ce et Shay : un possible featuring ?

Lala&ce aurait laissé sous-entendre qu’un feat avec Shay pourrait voir le jour.

par Team Mouv'

C'est une connexion pour le moins surprenante mais qui donne envie . . .Lala & ce et Shay ensemble sur un morceau ! C'est ce qu'aurait laissé entendre Lala & ce : un feat avec Shay pourrait voir le jour .

En effet, la rappeuse a repris un tweet d'une internaute qui imaginait une collaboration entre les deux artistes et Lala n'a pas désapprouvé au contraire :

Ce qui est sûr c'est que a rappeuse n’hésite pas à solliciter les artistes avec qui elle veut collaborer . Par exemple en février dernier, elle a proposé un featuring à une autre artiste belge : Angèle.

Décidément Lala sait ce qu'elle veut et on aime ça . En attendant, il faudra être patient pour découvrir s’il y aura bien en feat entre Shay qui se fait absente dans le rap game et elle…