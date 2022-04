Laeti confirme les feats de son album en direct sur Mouv'

En direct de Mouv' Actu Soir au Printemps de Bourges, Laeti confirme les feats de son album.

Alors qu'elle vient tout juste d'annoncer la sortie de son premier album en dévoilant la cover et la date de sortie, Leati continue de teaser son projet avec des infos exclusives ! Après sa performance remarquée au Printemps de Bourges, la jeune rappeuse s'est confiée lors d'une interview donnée au journaliste de Mouv' Actu Soir, en délocalisation pour l'évènement.

L'occasion idéale de parler de son premier album, de son ressenti après son premier passage aux Printemps de Bourges, et des projets à venir :

Un premier album intitulé Un jour avec, un jour sans qu'elle confie avoir travaillé depuis 1 an et demi (le temps de se consacrer à la production, à la promotion) mais aussi gérer sa double casquette...

Un projet de 15 titres dans lequel elle partage son âme et son univers trap, drill et cloud avec de guitard, un peu de punk, pour lequel elle confie s'être bien amusé, sans barrière. Pour ce qui est des featuring, vous découvrirez un nouveau son avec Hatik à écouter pour ressentir ce vertige et un avec Manu Chao.

L'occasion pour elle aussi de nous parler aussi de sa relation avec Hatik, qui a été là pour lui raconté son parcours, l'a conseillé, et collab en studio. À savoir qu'elle commence aussi une grosse tournée avec 120 dates dont une à la Cigales le 2 juin 2022.

Petite question bonus posée par une jeune fan du nom de Samia : Vas-tu faire la saison 3 de "Validé" ?

Si jamais il y a une saison 3, moi je serai trop fière et contente d'être dedans, je fais partie de la famille... Après il faut que Franck refasse une nouvelle saison"...

Rendez-vous le 6 mai, d'ici là, découvre le tracklist officiel :