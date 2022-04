Laeti annonce la sortie de son premier album

Laeti dévoile la cover et la date de son premier album.

par Team Mouv'

Sous les feux des projecteurs depuis son premier rôle dans la saison 2 de Validé, Laeti a su confirmer sa place de newcomeuse dans le rap français et fait clairement partie des rappeuses francophones qu'on veut voir percer en 2022.

La confirmation très attendue

Forte de son succès dans la série et lors du dernier concert Hip-Hop Symphonique, Laeti avait soigneusement envoyé quelque singles et contenus pour nous faire patienter comme les sublimes Rider Toute La Night, Canapé Bleu, la route est longue... On a aussi pu la découvrir en featuring avec Alonzo sur le titre Briller et avec Soolking sur Dis-moi.

Mais après avoir démontré toutes ses capacités, il s'agit maintenant pour elle de confirmer et développer son public avec un projet plus personnel. Ca semble bien parti pour, avec déjà un titre qui en dit long... Un jour avec et un jour sans, dans lequel elle retracera sans doute le parcours de sa réussite, autant les moments forts, que les moments difficiles.

La cover réalisée par Ueart, grand spécialiste de portrait féminin, laisse présager du bon pour cette artiste talentueuse, à la fois rappeuse mais aussi très bonne comédienne, qui n'a pas lâché et a su faire sa place dans le milieu, très difficil d'accès pour les femmes.

En attendant, le 6 mai et d'autres informations sur son album, (re)découvrez le clip de Je ne t'aime plus...

