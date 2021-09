Lacrim veut devenir "immortale" dans son dernier clip

Lacrim sort son clip "L'immortale" en l'honneur du personnage de la série Gomorra.

par Team Mouv'

On connait le gout de Lacrim pour les personnages emblématiques, comme c'était le cas sur ses morceaux El Professor, Dadinho ou encore Végéta dans son dernier album R . I . P . R . O 4. Mercredi 22 septembre, c'est avec un fameux personnage de Gomorra que le rappeur a marqué son retour .

Lacrim mode mafieux

L'artiste, d'origine algérienne, se met dans la peau d'un mafiosi et pour cela, quoi de mieux que de faire référence à la fameuse série Italienne. C'est donc en faisant référence au personnage de Ciro Di Marzio, surnommé l'Immortale, que Lacrim signe son retour après son dernier projet .

Pour se fondre encore plus dans le personnage le clip a été tourné dans le quartier où l'histoire de Gomorra a lieu, la Scampia. Connu pour sa dureté, ce quartier est livré à lui - même depuis des années, la mafia y est fortement implantée depuis longtemps et y règne en maître . C'est pour ces raisons que ce coin de Naples est très souvent mentionné par les rappeurs et que certains comme PNL, SCH ou Sadek y ont consacré un clip .

Outre le clip, c'est le morceau en lui même qui fait référence à cet esprit mafioso . Sur une prod de Kore, Lacrim raconte la vie d'en bas, celle de ceux qui ont "tant soufferts et tant rêvés". Il raconte la difficulté de la vie et de naitre dans un environnement défavorable à l'épanouissement . Le rappeur fait son retour avec un clip spectaculaire et un texte poignant, pour le plus grand plaisir de ses fans .