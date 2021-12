Lacrim s’exprime sur un feat avec Pop Smoke avant son décès

Lors du Lacrim VS Twitter, le rappeur a évoqué un feat avec Pop Smoke.

par Team Mouv'

Mardi soir (14 décembre), Lacrim a pris le contrôle de Twitter en réalisant un énorme Space avec sa communauté, et plus encore. Intitulé Lacrim VS Twitter, le rappeur répondait à toutes les questions, sans langue de bois, comme à son habitude.

Il s'est exprimé sur P**op Smoke et une potentielle connexion avec le rappeur new-yorkais avant sa disparition en février 2020*. "Oumar (son manager) avait déjà des petits contacts avant que Pop Smoke ne décède. S’il était vivant, je pense qu’on l’aurait fait."* Bien avant son décès tragique, Lacrim appréciait la musique du rappeur et le partageait régulièrement sur ses réseaux, donc la connexion aurait pu être très logique.

Lacrim sur sa relation avec SCH

En plus de parler de Pop Smoke ou d'un feat avec Lil Baby, Lacrim a aussi été interrogé sur sa relation actuelle avec SCH. Les deux artistes étaient très proches au début de la carrière du S, c'est notamment Lacrim qui lui a donné de la visibilité à ses débuts. Malheureusement, leur relation est au point mort : "Notre relation est au point mort… Je pense pas qu’il n’y aura de nouvelle collaboration". On espère que les deux hommes sauront trouver le temps et l'envie pour faire renaître leur relation, on y croit !