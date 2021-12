Lacrim s'exprime sur SCH : "notre relation est au point mort..."

Pendant son space Twitter, Lacrim a évoqué sa relation avec SCH.

Lors de son space Twitter lancé hier (14 décembre), Lacrim a décidé de parler sans tabou... Malgré de bonnes nouvelles : feat avec Lil Baby notamment, le rappeur parisien a évoqué sa relation très compliquée voire maintenant inexistante avec SCH.

Une relation "au point mort"

Qu'elle semble lointaine, cette époque où SCH et Lacrim bossaient ensemble, main dans la main, pour sortir des dingueries sur A7 comme sur le morceau Liquide... Repéré notamment par Lacrim en 2014 qui lui avait fait l'honneur de poser en solo sur RIPRO 1, suite à un remix du titre On fait pas ça, le S qui était inconnu du grand public à cette période là, a connu depuis une ascension phénoménale ! Malheureusement, au fil des années, la relation des deux rappeurs s'est détériorée (on ne connait pas la cause exacte) au point d'en arriver à ne plus se parler... comme l'explique l'artiste parisien dans son space Twitter.

Bref, vous l'aurez compris, pour un feat entre SCH et Lacrim, ça semble définitivement mort... En espérant qu'ils se reparleront un jour.

Pour se remonter le moral, on s'écoute Liquide.

