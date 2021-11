Lacrim lâche le premier épisode des coulisses de son nouvel album

Lacrim vient de publier le premier épisode de la série sur les coulisses de son album.

par Team Mouv'

Lacrim nous régale avec le teasing de son prochain album . Nouvelle sortie en date : le premier épisode d'une série ayant pour but de dévoiler les coulisses de la création de son album .

Après avoir annoncé son retour en octobre et dévoilé la cover de son prochain album, qui s'appellera Persona Non Grata et est annoncé pour le 10 décembre, Lacrim vient de partager le premier épisode de la série qui l'accompagne sur les réseaux . On y retrouve le tigre dans les rues italiennes de Naples, entre Barcelone et Milan, alors qu'il compose les titres de son album et en enregistre le clip L'immortale.

Le tigre de "Corleone" de retour

Un an après la sortie de R . I . P . R . O . volume IV, qui venait conclure la série, Lacrim revient fort, et ses fans se régalent de retrouver le rappeur de l'époque de Corleone. En effet, outre l'annonce de cet album solo, Lacrim a fait plusieurs apparitions dans l'actualité rap, d'abord en sortant la version Plata o Plomo de Squid Game, puis avec son clipL'Immortalesorti fin septembre, et enfin avec son apparition dans l'album du Classico Organisé .

Un retour aux sources avec des flows à l'ancienne et efficaces pour Lacrim, et que ses auditeurs applaudissent, jusqu'à Booba : Le Duc lui - même ses fendu d'une petite félicitation envers le rappeur originaire du 94, reconnaissant son talent sur le morceau Loi de la Calle.

Lacrim est donc dans une période extrêmement positive, et en profite pour multiplier les projets et régaler ses fans . . . pour notre plus grand plaisir .