Lacrim :" Jul, c'est le Johnny Hallyday du rap"

Jul validé fort par Lacrim.

par Team Mouv'

A l'occasion de la sortie de son nouvel album Persona Non Grata, Lacrim a longuement discuté avec le journal le Parisien sur différents sujets : son projet, ses anciennes peines de prison, le succès de Karim Benzema, son exil de Paris, son projet de rap européen...

Toujours intéressant et sincère dans ses réponses, le rappeur qui vit maintenant à Dubaï a également fait part de son admiration pour l'un des plus grands phénomènes du rap français de ces dernières années : l'incontournable Jul. Rappeur le plus productif et généreux du game, l'ovni a reçu des éloges de la part de Lacrim avec une comparaison très flatteuse :

Jul, pour moi, c’est le Johnny Hallyday du rap.

Peu apprécié ou plutôt peu connu par les jeunes auditeurs du rap français, Johnny (qu'il repose en paix) était sans doute le plus grand (commercialement en tout cas) chanteur français des 20, 30 dernières années grâce à une longévité de carrière incroyable et des tubes à la pelle. Du coup, cette comparaison se traduit par le fait que Jul est devenu le plus gros vendeur de rap français de l'histoire et quelque part le patron du moment aux côtés de Ninho, Orelsan, Nekfeu, Damso... Inspiré par le modèle Jul, Lacrim veut lancer son 13' Organisé version Europe.