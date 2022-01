Lacrim impressionné par le dernier titre de Stromae : "j’suis sous le choc"

Lacrim a réagi sur Twitter à la prestation de Stromae lors du JT de TF1.

par Team Mouv'

Après avoir fait son grand retour en dévoilant un nouveau morceau L'Enfer sur le JT de TF1 ce dimanche 9 janvier, Stromae a remué les réseaux sociaux et bouleversé le public dont Lacrim qui a réagit sur Twitter.

Lacrim sous le choc

Pour sa première apparition sur un média français après sept années d’absence, ce n’est pas sur n'importe quel plateau que Stromae a fait son grand retour. En effet, c’est lors du journal de 20H sur TF1 qu’il a donné une interview et qu’il en a profité pour dévoiler en exclusivité un nouveau titre intitulé L’Enfer et tiré de son prochain album Multitude qui sortira en mars prochain.

Abordant des thèmes poignants comme la dépression, la solitude et même les envies suicidaires à travers des mots forts et francs, les téléspectateurs sont comme entrés dans l’intimité de l’artiste.

Cette prestation a eu de quoi émouvoir l’auditoire et nombre d’entre eux ont réagit sur les réseaux sociaux dont même Lacrim qui a été scotché et a salué la prestation de l’artiste belge sur Twitter.

Le rappeur qui prépare un projet rap à l'échelle européenne a déclaré "J’ai vu la vidéo de @Stromae « l’Enfer » j’suis sous le choc ça c’est de la musique c’est un chef… émotion, sincérité, il y a tout"

Celui qui est à l’initiative de nombreux projets communs dont prochainement un album avec Mister You et qui trouver sa motivation dans le travail de ses confrères, trouvera probablement de quoi puiser de l’inspiration dans le prochain album de Stromae. On attend donc son avis avec impatience.