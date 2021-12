Lacrim et Mister You annoncent un album commun

Grosse annonce : Lacrim et Mister You vont sortir un album collaboratif.

Mister You et Lacrim viennent de balancer une énorme nouvelle : les deux rappeurs ont décidé d'enregistrer un album commun.

Un duo qui ne prend pas une ride

Les deux artistes sont décidément plus que des collègues, de vrais amis : Mister You et Lacrim bossent apparemment sur un album commun, après avoir déjà collaboré plusieurs fois comme ils l'ont annoncé sur Skyrock. Le duo de copain, qui s'est rencontré il y a vingt ans en prison, est à présent inséparable : après un premier featuring il y a 8 ans sur On Va Tout Perdre, suivi de plusieurs rencontres pour des freestyles, ils s'étaient récemment retrouvés ensemble au casting du Classico Organisé produit par Jul, et notamment sur la chanson Loi de la Calle.

L'annonce tombe parfaitement dans l'actualité des deux rappeurs : Lacrim est en effet sous le feu des projecteurs avec la sortie imminente de son prochain album, Persona Non Grata, qu'il a longtemps et finement teasé. Quant à Mister You, il est en pleine promotion de son prochain EP, Les Oiseaux II, dont il vient de dévoiler la tracklist. Les compères ont donc décidé de jouer sur l'actualité et de s'allier pour un nouveau projet commun.

Une collaboration qu'on a hâte de découvrir, et qui s'annonce brûlante, comme toujours quand les deux grands du rap français décident de travailler main dans la main.