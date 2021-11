Lacrim dévoile la pochette de son nouvel album

Le prochain album de Lacrim se dévoile avec une cover signée Fifou.

par Team Mouv'

Après avoir teasé son retour en octobre, Lacrim vient de dévoiler la cover de son prochain album, Persona Non Grata .

Un peu plus d'un an après la sortie de la mixtape R . I . P . R . O Volume IV le 16 octobre 2020 et rapidement certifiée disque d'or, qui venait conclure la série des R . I . P . R . O . , Lacrim revient cette fois - ci dans un album solo, Persona Non Grata, annoncé pour le 10 décembre . Pour nous faire patienter, il vient d'en dévoiler la cover, réalisée par Fifou, et qui présente un plan en plongée sur le rappeur de Corleone .

Grosse sortie pour Lacrim

Une sortie en fanfare pour Lacrim, qui sait rester sur le devant de la scène malgré les années : ces derniers mois, l'artiste avait d'abord fait parler de lui par son jeuSquid Game version "Plata o Plomo", mais aussi par son clip L'Immortale, sorti fin septembre, et acclamé par ses auditeurs .

Son couplet surLoi de la Calle, le single d'introduction à l'album du Classico Organisé, avait également su régaler son public, et déclenché les félicitations de Booba lui - même . Lacrim ne prend pas d'âge . Le rappeur parisien installé à Marseille confirme qu'il ne quittera pas de sitôt le notre actualité, et assoie son aura de grand dans le monde du rap .

Persona Non Grata sera disponible en pré - commande dès le 10 novembre à 12h, et on pourra l'écouter un mois plus tard, le 10 décembre 2021 .