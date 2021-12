Lacrim : "Comme l’a fait Jul en France, je monte un projet de rap européen"

Lacrim annonce qu'il prépare un album collaboratif avec les plus grosses têtes européennes.

Alors qu'il a récemment annoncé un album commun avec son acolyte de toujours Mister You, Lacrim prévoit un autre projet collaboratif, cette fois-ci d'envergure européenne.

Lacrim en mode entrepreneur

Interrogé par le Parisien, le rappeur d'origine algérienne a parlé de son dernier album, Persona Non Grata, de Karim Benzema, de ses incarcérations ou encore de ses velléités d'entreprenariat. C'est d'ailleurs ce dernier point qui a le plus attiré l'attention.

En effet, l'auteur de Kanun a fait part de son envie d'être à l'initiative d'un projet collaboratif avec les plus grosses têtes d'affiches des pays européens. "Comme l’a fait Jul en France, je monte un projet de rap européen avec les têtes d’affiche de chaque pays, avec une tournée à la clé" annonce Lacrim. "Cela me tient encore plus à cœur que mes propres albums. La musique m’a sauvé, à 26 ans, m’a apporté une stabilité, mais ce n’est pas ma raison de vivre. Aujourd’hui, je voudrais que ce soit un tremplin pour vivre ma vie."

Un projet qui semble donc déjà en préparation et qui risque de faire grand bruit si il voit le jour. Dans la suite de l'entretien, Lacrim a énuméré d'autres secteurs dans lesquels il aimerait entreprendre comme le cinéma : "J’ai aussi une passion pour le cinéma, je vais probablement accepter un rôle qu’on vient de me proposer" ou la cuisine "j’adore la cuisine, j’adorerais ouvrir un restaurant".