Lacrim cache des billets de 500 euros dans les précommandes de son nouvel album

Avant la sortie de son prochain album, Lacrim offre des billets de 500 euros à certains chanceux qui auront précommandé le projet.

par Team Mouv'

Lacrim va dévoiler son album Persona Non Grata début décembre. Pour fêter ça, il a décidé d'offrir une grosse surprise à 26 chanceux qui précommanderont l'album.

Lacrim se change en Père Noël

Fin octobre, Lacrim a annoncé son retour avec son prochain album, Persona Non Grata, annoncé pour le 10 décembre. Et alors qu'il a récemment régalé son public, et déclenché les félicitations de Booba lui-même avec son couplet dans le morceau Loi de la calle, le rappeur originaire du 94 a décidé d'offrir un cadeau un peu spécial à certains chanceux qui précommanderont l'album.

Lacrim avait précédemment annoncé que ceux qui précommanderont Persona Non Grata auront la chance de posséder également le CD d'un album jamais commercialisé par Lacrim, Liberté Provisoire. En plus de ce pack, l'auteur de Kanun a décidé d'ajouter 26 billets de 500 euros dans 26 CDs de cet album sorti en 2010.

26 chanceux auront donc la superbe surprise d'avoir un billet de 500 euros en plus de deux albums d'un de leurs artistes préférés.