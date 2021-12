Lacrim annonce un gros feat avec Lil Baby

Quelques jours après la sortie de son dernier album, Lacrim fait saliver ses fans.

Fier des retours globalement très positifs sur son nouvel album Persona Non Grata sorti le 10 décembre, Lacrim a souhaité lancer un space (discussion en direct sur Twitter) pour discuter avec ses fans ce mardi 14 décembre.

Rappeur sincère qui aime dire ce qu'il pense, Lacrim a lancé ce space pour parler en toute transparence avec le FC Twitter : "le bon et le mauvais, en toute franchise." Une démarche plutôt cool qui lui a également permis d'annoncer une info assez énorme : un feat avec Lil Baby a été annoncé ou plus ou moins confirmé, car il en avait déjà parlé en octobre 2020 à l'occasion de la sortie de RIPRO 4. En fait, il avait enregistré le morceau mais ne l'avait pas sélectionné à l'époque. Alors peut être, ils ont fait une nouvelle collab, plus récente. En tout cas, vu la notoriété et l'aura des deux artistes, ce titre risque de faire beaucoup parler à sa sortie.

Depuis plusieurs années, le rappeur parisien qui adore voyager et qui sent bien un peu de partout, a collaboré avec un paquet d'artistes à l'international : 6ix9ine, French Montana, Snoop Dogg... notamment, côté américains.