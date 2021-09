Lacrim annonce son retour avec le teaser de "L'Immortale" tourné à Naples

Le rappeur français reviendra dans un nouveau titre, "L'Immortale".

Lacrim est de retour et il l'a annoncé fièrement . Le rappeur a posté sur les réseaux l'annonce de son prochain titre, L'Immortale: une sortie prévue pour le 22 septembre .

Depuis le début de l'année 2021, Lacrim s'est fait remarquer par quelques featurings. On l'a vu avec Brulux sur San Diego, Sadek et Rimkus sur La Vista, Marwa Loud sur Bendo, et Rimkus et Koba LaD dans Jour de Paye .

Premier projet solo depuis un moment

Mais depuis 2019, le rappeur parisien, qui a emménagé à Marseille, n'a pas produit de projet solo. Son dernier album, LACRIM, sorti en 2019, n'a été suivi que des quatre opus d'une mixtape, R . I . P . R . O .Les fans du rappeur attendaient donc avec impatience la sortie d'un prochain projet du rappeur .

C'est maintenant chose faite : dans un teaser de quelques secondes posté sur twitter, Lacrim nous annonce la sortie de L'Immortale mercredi 22 septembre . On y voit le rappeur évoluer à La Scampia, le quartier le plus meurtrier d'Europe, situé à Naples . Derrière, les premières notes d'un beat qui promet un gros banger profond et vibrant .

Rendez - vous mercredi prochain pour découvrir le prochain titre de Lacrim, et voir si le rappeur est toujours au niveau .