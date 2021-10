Lacrim annonce la sortie d'un nouvel album

Le nouvel album de Lacrim a été annoncé.

par Team Mouv'

Lacrim est de retour : le rappeur de R . I . P . R . O . vient d'annoncer l'arrivée de son prochain album, Persona Non Grata, et a même annoncé la date de sortie .

En plein buzz sur les réseaux pour son jeu Squid Game version "Plata o Plomo", et alors qu'il a sortir un clip fin septembre, L'Immortale, qui nous en mettait plein les yeux, Lacrim ne s'arrête pas . L'artiste a en effet profité de cette actualité pour annoncer la sortie d'un nouvel album, Persona Non Grata( "personne non désirée" en latin ) , pour le 10 décembre .

Nouveau projet, nouvelles bases

Après avoir sorti plusieurs mixtape R . I . P . R . O ainsi qu'un album éponyme, certifié disque de platine et riche en featurings, Lacrim a décidé de partir sur de nouvelles bases avec un projet tout neuf, _Persona non Grata ._Même s'il reste encore beaucoup de lumière à faire sur cet album, on sait qu'il sortira pour bientôt .

Annoncé dans un post sur les réseaux sociaux, le futur album de Lacrim fait déjà rêver ses fans . Il faut dire que le rappeur sait toujours se renouveler et frapper fort, en sortant des bijoux qui ravissent son public . Aimant incarner des personnages et nous emmener dans son univers, l'artiste aime surprendre .

Difficile donc de savoir à quoi s'attendre pour ce nouvel opus, mais on sait déjà une chose : Lacrim va nous envoyer du lourd, et nous gâter comme il sait le faire . Et pour les plus impatients, restez connectés : ce dernier devrait nous lâcher des extraits d'ici le 10 décembre ( en tout cas, on espère ! ) .