La Shtar Academy : le nouveau projet entre détenus et rappeurs connus est quasiment terminé

La deuxième édition de la Shtar Academy va bientôt voir le jour.

par Team Mouv'

Huit ans après la première édition, la Shtar Academy s'apprête à faire son grand retour.

Un deuxième opus, 8 ans après

En 2014, Mouloud Mansouri avait lancé le premier projet de la Shtar Academy. L'objectif était simple : mettre en avant des détenus à travers des featurings avec des figures phares du rap français. L'opus de 2014 avait notamment vu Orelsan, Disiz, Nekfeu, Niro, Médine, Soprano ou encore Lino poser leurs couplets.

Depuis quelques semaines le compte Instagram de la Shtar Academy est de nouveau actif et tease la sortie imminente d'une deuxième édition. En effet, on y retrouve de nombreuses photos avec la présence d'artistes de renoms tels que PLK, Rim'K, Doria, ZKR, Hornet la Frappe, Heuss l’Enfoiré, Leto ou encore Sofiane devant la maison d'arrêt de Fresnes. Un bon nombre de complets semblent donc avoir été enregistrés et il ne reste maintenant plus qu'à attendre l'officialisation de la sortie de l'album.

Pour l'instant, aucune date précise n'a été dévoilée mais il fort probable que ce deuxième projet de la Shtar Academy voit le jour en 2022. Affaire à suivre...