La Sexion d'Assaut ne sortira plus aucun album

En interview pour Rap Punchline, Gims a affirmé que la Sexion d'Assaut ne sortira plus d'album.

par Team Mouv'

Petite déception pour les nombreux fans de la Sexion d'Assaut, le groupe de rap légendaire ne sortira finalement pas d'album en parallèle de leur tournée déjà annoncée. Lors d'une interview pour le média Rap Punchline face au journaliste Ange GR, c'est Gims lui - même qui a malheureusement confirmé qu'aucun projet ne verrai le jour .

«C’est sûr et certain il n’y aura pas de prochain album Sexion d’Assaut, mais il y aura une tournée . Et peut être une autre, et peut - être une autre encore . . . » a confié l'ancien leader un groupe dans cette entretien diffusé le 30 mai 2021 . Avec un compte a rebours mystérieux fin 2020, le groupe avait joué avec l'imagination des fans qui s'attendaient ces derniers temps au grand retour du groupe mythique . Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé : "J'pense qu'il faut laisser . On a monté une tournée en un claquement de doigts, ( . . . ) l'album ça fait longtemps qu'on a essayé de le faire__, j'ai voulu régler les galères juridiques tout ça . . . c'est toujours une galère . Je pense qu'il faut pas toucher au sacré, L'apogée, c'est 1 100 000 albums vendus, c'est une dinguerie, il faut plus toucher" confie Gims au micro d'Ange GR .

Un mal pour un bien ?

Même si la nouvelle est triste, Gims reste positif : "je le vois comme un signe positif . C'est triste pour certaines personnes, c'est dur . Mais on va pas faire poiroter les gens ( . . . ) Il n'y aura pas de prochain album Sexion d'Assaut" assure Gims . "Comme NTM, on peut faire !" poursuit l'artiste qui semble très motivé à l'idée de repartir en tournée avec toute son équipe .

