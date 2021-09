La Sexion d'Assaut de retour : un nouveau single sortira prochainement !

La Sexion d'Assaut sera de retour avec la sortie d'un nouveau morceau dans les semaines à venir.

par Team Mouv'

Au cours d'une nouvelle interview accordée à GQ, Gims a lâché une bombe : la Sexion d'Assaut sera bien de retour en musique. Toutefois, ce retour prendra la forme d'un seul titre pour le moment, donc il n'est pas du tout question d'un album pour l'instant . D'ailleurs, Black M avait précisé qu'un nouvel album du groupe était impossible. Dans les colonnes du média, Gims explique : "Ce que nous avons prévu avec la Sexion d'Assaut, c'est d'abord de sortir un single . Nous allons le lancer dans les semaines qui arrivent . "

Dans sa réponse, le rappeur n'évoque pas de nouveau projet, mais précise que ce nouveau single sert surtout à avertir de leur retour : "C'est un signal, il s'agit de prévenir les gens que nous sommes bien là, que nous sommes de retour . Et tous les membres du groupe seront de la partie, sans exception . "

Sexion d'Assaut de retour sur scène

À la fin de l'année dernière, après une immense attente, la Sexion d'Assaut avait annoncé son grand retour pour une tournée en 2021 . Le groupe iconique du rap français partira sur les routes pour une tournée événement ! Cette grande tournée en France, Belgique et Suisse, prévue initialement entre le 15 octobre et le 18 décembre 2021, sera reportée entre le 23 mars et le 17 juin 2022 et la tournée sera suivie de plusieurs festivals d’été en juillet 2022 . Les deux concerts à la Défense Arena sont reportés au 14 et 15 mai 2022 .