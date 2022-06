La série "Ourika" de Booba cherche de "nouveaux profils" pour son casting

Le casting de la série de Booba, "Ourika", est ouvert.

par Team Mouv'

Ourika, la série qu'a co-écrit Booba, verra le jour en 2023 sur Amazon Prime, et le casting est ouvert.

Cela faisait un moment que la rumeur circulait, mais c'est officiel depuis quelques mois : mardi 12 avril, Prime Video partageait la liste de ses projets à venir, et les fans de B2O ont eu la bonne surprise de découvrir qu'une série appelée Ourika et co-écrite par Booba était bien en préparation chez Amazon, et serait disponible dès 2023.

Une chance de partager l'écran avec Elie Yaffa

Si l'on n'a pas encore beaucoup d'informations sur cette série, on sait toutefois que le projet comptera sept épisodes et qu'il s'apparentera à un western urbain, dont l'intrigue concernerait le conflit entre un dealer et un policier pendant les manifestations de 2005. Signée par Clément Godard, Clément Gournay et Vincent L’Anthoën, elle est co-écrite par Elie Yaffa, A.K.A notre Duc de Boulogne préféré.

Et bonne nouvelle pour tous les fans de l'artiste : le casting de la série est ouvert, et chacun peut postuler. Avis aux acteurs en herbe (ou non), la série cherche des "nouveaux profils", sans donner de critères précis. Pour tenter sa chance, il suffit de répondre à un questionnaire accessible via le QR code partagé par B2O. Une chance incroyable quand on sait que le rappeur jouera également lui-même dans la série, ce qui permettrait de partager l'écran avec lui.

