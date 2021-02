La Scred Connexion s'explique à propos d'Hugo TSR : "on ne cherche ni clash, ni buzz"

Suite à un message mal interprété, la Scred Connexion a voulu remettre les choses au clair.

par Team Mouv'

Mardi 23 février, un petit message publié sur Facebook laissait penser que la Scred Connexion était un légèrement remontée contre Hugo TSR qui venait de sortir son album qui n'est malheureusement pas été distribué dans la Scred Boutique. . . Le message était un peu sec et des internautes ont pensé y voir un "clash" . Pour éviter de laisser le public dans l'incompréhension et pour étouffer la rumeur, la Scred Connexion vient de publier un long communiqué .

Pas de clash, mais un débat de passionnés

"Arrêtez de vous chauffer parce qu’on a ouvert le débat sur une problématique qui nous impacte directement . . ." explique ce communiqué . La Scred Connexion explique aussi directement qu'il n'y a aucun souci entre eux et Hugo TSR. Le collectif regrette simplement que son dernier projet ne soit pas distribué dans la Scred Boutique, "Qu’il soit distribué et vendu en Fnac n’est pas un soucis nous même on l’est . . . "

Un problème de distribution en France ?

Ce que la Scred Connexion explique dans le fond, c'est que la logique de la grande distribution est parfois cruelle. Rap indé ou pas, les disques se retrouvent plus rapidement dans les bacs de la fnacs que dans ceux des petites boutiques et des disquaires passionnés comme la Scred Boutique, et c'est bien dommage. Mais ça évidemment, Hugo TSR n'y peut rien : " On ne cherche ni clash ,ni buzz, on fait des erreurs donc désolé si la manière était un peu piquante mais pour nous c’est un vrai débat , une vraie réflexion que doivent mener les labels indé . . ." explique la Scred Co "Le message c’est que tu peux être indé et être à la Fnac bien - sûr, sans oublier les petits magasins et sites qui relaient les clips" !

Ne pas jeter de l'huile sur le feu

Sur la fin de ce long message, le collectif pointe également du doigt la responsabilité du public sur cette question. "Les passionnés devraient se poser les bonnes questions et ne pas jeter de l’huile sur le feu" expliquent les vétérans du rap, et ça marche aussi pour les médias. . . Il faut "juste d'échanger avec respect entre vous et envers nous . Punchlines , vannes , critiques acceptés . . ."

Avec ce message, la Scred' clôture définitivement ce débat, sans rancune . "De plus Hugo passe à la boutique plusieurs fois toute l’année ,reste 1 petite heure avec nous et fait sa route . . . on a toujours respecté leur démarche" affirme le collectif dans ce communiqué écrit avec le cœur . Preuve que cette amitié existe depuis longtemps : en 2015 déjà, Hugo TSR enregistrait un freestyle à la Scred Boutique, la vidéo est encore disponible sur la chaine Youtube de la Scred Connexion :

Le nouvel album de Hugo TSR, Une vie et quelques, est sorti vendredi 19 février 2021 .