La Scred Connexion envoie un tacle à Hugo TSR

Sur Facebook, la Scred Connexion a envoyé un petit tacle à Hugo TSR, avant de se justifier.

par Team Mouv'

La Scred Connexion a fait du bruit ces dernières heures, après avoir publié un message sur Facebook à l'attention de Hugo TSR, comme l'a repéré le site Interlude.

Tes tags et tes graffs c'est que dans tes clips . . . j'en ai jamais vu dans les rues du 18 . . .

Si le message a suscité de vives réactions dans les commentaires, le public n'a pas tout de suite compris la raison de cette pique . La Scred Connexion a finalement apporté des précisions, et regrette que certains rappeurs oublient les boutiques indépendantes comme Shop ton hip hop, L_e _gouffre ou encore la Scred Boutique, au profit de la Fnac .

Sous la publication, le collectif a précisé : "Il y a encore quelques temps, les artistes rap indépendants n’intéressaient plus les Fnac ( ou par très petite quantité . ) Des boutiques comme la notre ou Shop ton hip hop, le gouffre . . . ont soutenu ce rap et les artistes nous emmenaient tous leurs cd & vynils . Aujourd’hui, le rap boom bap a la cote, le public s’est reformé mais les artistes ne nous emmènent plus leurs cd et vynil à la sortie et privilégient Fnac et grands distributeurs . "

Plus bas, le communiqué précisé : "PS: et le petit pique, c’est lorsqu’on nous balade plusieurs jours et qu’on tient pas ses promesses . . . Chez nous une parole c’est mieux qu’un contrat . " Le message semble donc concerner directement le nouvel album de Hugo TSR, Une vie et quelques, sorti le vendredi 19 février 2021 .

Pour le moment, Hugo TSR ne s'est pas exprimé et n'a pas répondu publiquement à ce message de la Scred Connexion .