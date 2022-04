La référence de Youssoupha à Shay, dans son dernier projet

Youssoupha rend hommage à sa nièce dans son dernier album.

par Team Mouv'

Les liens familiaux sont courants dans le rap et les références à ceux-ci nous font toujours autant plaisir.

Youssoupha encense Shay

Ce vendredi 8 avril, le rappeur né à Kinshasa a sorti un tout nouveau projet. Nommé NEPTUNE TERMINUS: ORIGINES, ce dernier fait suite à son précédent album, NEPTUNE TERMINUS. Comme pour la cover de ce dernier, on retrouve le fils de Youssoupha, Malik, mis en avant, arborant cette fois ci un costume de cosmonaute avec l'écusson "United States of Africa".

Dans cette extension, Youssoupha offre 10 nouveaux morceaux à ses fans, avec les apparitions de Georgio, Benjamin Epps, Lino et Heaven Sam. Mais aujourd'hui, c'est un lien entre le lyriciste Bantou et une artiste qui fait parler de lui. En effet, dans le titre DESSALINES FLOW, Youssoupha déclare : "J’suis le meilleur rappeur de France, ma nièce de Belgique". Et pour rappel, l'une des nièces de l'auteur de MON ROI n'est autre que Shay, qui s'apprête, peut être, à faire son retour.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette phase, Youssoupha allie égotrip et hommage, et aura, assurément, donné encore plus de force à la rappeuse belge pour la suite de sa carrière.