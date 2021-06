Soso Maness, PLK, Sofiane... seront au festival Marsatac !

Le festival Marsatac signe une édition 2021 bouillante.

par Team Mouv'

La reprise des concerts et festivals annonce un été chaud bouillant . La cité Phocéenne ne sera pas à plaindre niveau festivité : le festival Marsatac vient de dévoiler sa programmation et c'est du très lourd . La fête se tiendra en open - air le 20, 21 & 22 Août au Parc Borély, à Marseille pour une édition dite "capsule" .

Au menu : les rois des charts RAP FR

Le line up rap français va faire du bruit dans l'entre du Parc Borély . Le festival est habitué à inviter des grandes figures du rap FR comme Nekfeu, ou le groupe IAM . En tête d'affiche cette année, le grand Soso Maness et son acolyte PLK qui récoltent tous les trophées avec leur single Petrouchka. Ils seront accompagnés de la chanteuse repérée dans The Voice, Poupie et de Tessae, pépite rap validée par Booba .

Le samedi 21 août le public pourra assister au show du rappeur de Seine - Saint - Denis Fianso, et le prince de Marseille, Alonzo. Ils risquent de tout déchirer sur scène et c'est ce que recherche le public en manque de sensation forte . Les deux artistes sont programmés le même jour que Cookie et Princesse Nokia la nouvelle star du rap féminin de New - York .

Une progra éclectique

Après plus d'un an sans concert, les équipes de Marsatac ont travaillé dur pour proposer un évènement de taille . Dans un communiqué de presse le festival souligne vouloir "pousser le plaisir jusqu’à imaginer les temps morts, vivants, pour que du début à la fin, Marsatac 2021, 23e du nom, ne ressemble à rien d’autre" . Le festival marseillais met aussi en avant sa sélection de musique électronique le vendredi 20 aout . Sont invités le roi et la reine des nappes électroniques planantes : L'impératrice et Sébastien Tellier . Sans oublier les kicks métalliques de la DJ Louisahhh . Elle va tout retourner sur son passage suivie de l'ambiance post - punk de Moïse Turizer .