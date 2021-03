Sadek, Naps, SDM... la liste chargée des sorties du mois d’avril

Sadek, Kekra, SDM, Naps… On fait le point sur les projets qui sortiront ce mois-ci.

par Genono

Sch, Booba, Jul, Kaaris, Alonzo, Djadja et Dinaz, Hatik … Le mois de mars 2021 a été particulièrement chargé pour les têtes d’affiche du rap français . D’autres artistes moins exposés médiatiquement ont également su tirer leur épingle du jeu, de Djalito à Luni Sacks en passant par Mehdi YZ ou l’Don & Ramiro. Même si on n’est pas à l’abri d’une sortie d’album annoncée au dernier moment, le mois d’avril s’annonce moins spectaculaire du côté des têtes d’affiche, mais devrait se rattraper sur les sorties indépendantes .

Les gros noms

Sadek - Aimons - Nous Vivants : 9 avril

Absent des bacs depuis 2018 et l’album Johnny de Janeiro, Sadek a vécu beaucoup de choses depuis, entre son nouveau rôle de père, des faits divers très médiatisés, quelques semaines de prison, des featurings, une participation à 93 Empire, et la série de freestyles Roulette Russe . De retour aux affaires, le rappeur de Neuilly - Plaisance souhaite remettre les points sur les i et refermer la parenthèse brésilienne . Avec beaucoup de gros featurings, dont un gros morceau avec Ninho et Sch, et la présence rarissime d’Ali, Aimons - Nous Vivants est l’une des sorties majeures de ce mois d’avril 2021 .

Kekra - Kekra : 2 avril

S’il y a bien quelqu'un qui peut rapper “j’ai porté le masque avant l’covid”, c’est Kekra. Après 3 volumes de Vréel, 4 volumes de Freebase, Land, Vréalité, sa très longue discographie continue de s’enrichir avec un nouvel album, sobrement intitulé Kekra - après avoir été aussi productif, il est probablement arrivé au bout de la liste des titres de projets . Comme pour boucler la boucle, les deux éditions physiques de l’album s'appelleront Free et Base . Joli coup de promo : l’un des CD vendus contient un billet pour Dubaï, l’heureux vainqueur étant appelé à y passer un week - end en compagnie de Kekra .

Naps - Les mains faites pour l’or : 2 avril

Du titre de l’album au single reprenant Push it to the limit en passant par le titre Mani “en featuring avec Manolo”, Naps se lance dans un projet très influencé par l’univers de Scarface. Grande nouvelle : déjà entendu sur les derniers projets de Sch et Jul, Le Rat Luciano sera présent en featuring . Également présents sur la tracklist : Soolking, Zaho, Jul et Sch .

Mais aussi

SDM - Ocho : 9 avril

Remarqué sur ULTRA, la dernière signature du 92i publiera ce mois - ci son premier projet, Ocho. Déjà bien installé, il bénéficiera de gros appuis : PLK, Fally Ipupa, Bramsito, et bien évidemment Booba, seront de la partie . A en croire les premiers extraits publiés, SDM devrait autant s’orienter vers des titres énergiques et brutaux comme Van Damme que vers des morceaux chantés plus porteurs comme La vie de rêve.

Caballero / Jeanjass - OSO / Hat Trick : 16 avril

Caballero et Jeanjass se séparent le temps d’une récréation individuelle, même s’ils restent très coordonnés . Tous deux sortiront ainsi leurs projets solo le même jour, et on retrouve des productions de Jeanjass dans les crédits de l’album de Caballero - il est fort probable que la réciproque soit vraie . Une bonne occasion pour l’un et pour l’autre de développer leurs univers respectifs ou d’aborder des thématiques plus personnelles, tout en redonnant un coup de fouet à la dynamique du groupe .

Sako - Meta : 2 avril

Akhenaton, Youssoupha, Anguun, Aketo et Veust : la liste des invités du prochain projet de Sako ( Chiens de Paille ) a le parfum des années 2000 . L’histoire du morceau avec Aketo, racontée sur instagram, reflète le rapport qu’entretient Sako avec la musique : une relation aussi belle ( “En sortant, on s’est dit « viens, on fait un titre ensemble » . Comme ça, sans réfléchir . Juste à l’envie comme les gamins passionnés qu’on est restés” ) que difficile à vivre sur le long terme ( “Les absences physiques, mentales, les investissements en temps, en argent, les sacrifices qu’on fait, qu’on impose et j’en passe” ) . Quoi qu’il en soit, Meta devrait satisfaire les amateurs de rap introspectif et de plumes sophistiquées .

Les rappeurs à suivre

TLZ Clan - Monde Onirique : 2 avril

Le duo toulousain a agréablement surpris en septembre 2019 avec le projet WAVE, porté par les featurings avec Laylow et Leto, mais surtout par son énergie et la belle alchimie entre Jova et Drixon . Le groupe poursuit sa marche en avant avec Monde Onirique, une mixtape qui pourrait leur faire franchir un cap, avec une mentalité inchangée mais une ambition supplémentaire .

Chaman & Sully - Monstres et Compagnie : 2 avril

Les carrières solo des membres d’un collectif connaissent généralement des fortunes très diverses . Columbine ne déroge pas à la règle : Lorenzo cartonne, Lujipeka et Foda C tentent de décoller, certains n’ont pas encore tenté leur chance en dehors du groupe . Chaman & Sully ont fait le choix de continuer en duo, développant un univers à part entière avec un merchandising dédié, plutôt original d’ailleurs .

Thabiti - Comorien Corse : 9 avril

La scène marseillaise est en pleine effervescence à l’heure actuelle, on s’attend donc à voir de nouvelles têtes émerger. Entendu sur l’album 13 Organisé, poussé par Jul ou Alonzo, Thabiti est l’un des principaux candidats à la percée . S’il a déjà publié un projet resté assez confidentiel en 2017, il vise plus haut cette année avec Comorien Corse, une mixtape au titre intrigant - on connait pas mal de choses de la Corse, mais pas vraiment sa diaspora comorienne .

Les suites

Niro - Sale Môme EP part . 3 : pas de date annoncée

Bien décidé à occuper le terrain toute l’année, Niro a étalé la sortie de son projet Sale Môme de février à octobre, publiant un EP par mois . Les deux premières parties, déjà disponibles, sont construites sur le même schéma : un featuring avec une tête d’affiche ( PLK, Soolking ) , une piste solo offerte à un artiste en développement ( Scarla LR, Djalito ) . Chaque mois, les fans du rappeur de Blois se lancent dans un jeu de piste pour découvrir le nom du featuring avec les indices laissés sur la cover du EP, on attend donc le visuel de la partie 3 . En attendant, les paris sont ouverts .

Ashe 22 - Ashe Tape Vol . 3 : 9 avril

Respectivement sortis en mars et novembre 2019, les deux premiers volumes de la Ashe Tape auront droit à une suite ce mois - ci . Précurseur de la scène drill en France et adepte du no - melody, le rappeur lyonnais retrouvera en featuring Gazo ( titre déjà disponible ) et Freeze Corleone, deux artistes bien rôdés à ces sonorités . On rappelle qu’Ashe 22 reste à l’heure actuelle indépendant en solo, bien que son collectif Lyonzon soit signé en distribution chez AWA .

Black M - Alpha part . 1 : pas de date annoncée

Initialement prévu en mars, le premier volume d’Alpha a été repoussé et devrait paraître courant avril . Pour rappel, les différents EP mis bout à bout constitueront un album complet, le quatrième solo de la discographie de Black M .

26 Keuss - Ma vie en 4K ( 4/4 ) : pas de date annoncée

Quatrième et dernière partie du projet Ma vie en 4K pour 26 Keuss, qui a réussi en quelques mois à mettre en place un univers cohérent et sombre. Le calendrier étant bien fait, les 26 février et mars sont tombés un vendredi, jour de sortie des projets . Ce ne sera pas le cas en avril, reste donc à savoir si la publication sera décalée au lundi 26, ou si le rappeur du label Sale Sonorité choisira d’abandonner son nombre fétiche pour coller au calendrier des sorties .

Également annoncés :

2 avril

Kaki Santana & Sobek le Zini - OBS Story

Joï BoY - Bbiface doit mourir

Fadah - Chaudar

La Peee - Diamant brut

16 avril :

Kodes - Avoir & être

Smeels - Par amour et pour le geste

47Ter - Légende

Boumso - Train 2 vie

Chad de la Court - PUNK ENCORE part . 1

Doxx - Rechute

23 avril :

Jazzy Bazz, EDGE & Esso Luxueux - Private Club

30 avril :

Eden Seven - X

Kaza - Toxic

La liste n’est pas exhaustive et n’exclut pas certaines sorties pas encore annoncées officiellement .